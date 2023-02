La Grande Fuga, quali sono i più grandi anacronismi storici presenti nel film?

Quando si parla della Grande Fuga si è davanti ad uno dei più grandi classici della storia del cinema. Questo però non limita, anche un film di questa immensa portata che cercava di raccontare la fuga di un gruppo di soldati da un capo lavoro tedesco, ad incorrere in inesattezze storiche.

La pellicola, infatti, è ricca di anacronismi soprattutto riguardo degli oggetti che vengono utilizzati nel film che, come è facile da dedurre, non provengono della seconda guerra mondiale. Addirittura una delle scene principali e più iconiche della pellicola con la fuga in motocicletta di Steve McQueen, ha al suo interno uno dei più grandi errori storici di sempre. Insomma, nonostante il valore enorme della pellicola, sembra che coloro che si occupavano della scenografia e dell'oggettistica si siano fatti scappare un pò troppe cose.

Anche su altri film come Il Gladiatore si è messa in dubbio l'accuratezza storica dopo alcuni "errori" più che umani. Nel caso de La Grande Fuga la maggior parte degli sbagli riguardano oggetti di scena o la presenza in inquadratura di alcuni elementi che, storicamente, sono arrivati anni dopo e che quindi non rappresentavano a pieno una pellicola che, ipoteticamente, sarebbe dovuta essere ambientata durante la seconda guerra mondiale.

La motocicletta utilizzata da Hilts era una Triumph 650 inglese degli anni '60

In alcune scene si intravedono in lontananza dei container . E' più che noto che il commercio con l'utilizzo di questo supporto sia arrivato solo negli anni '50.

. E' più che noto che il commercio con l'utilizzo di questo supporto sia arrivato solo negli anni '50. Il guanto da baseball e un modello di orologio presente nel film non erano in commercio negli anni '40 .

. La maggior parte dei mezzi di trasporto utilizzati nel film risalgono al dopoguerra , cosa che si può notare dal modo in cui sono attrezzati e costruiti.

, cosa che si può notare dal modo in cui sono attrezzati e costruiti. All'interno del film sono mostrati ponti e strutture che sono state costruite nel dopo guerra.

