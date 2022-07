Una vita in fuga: il nuovo film di e con Sean Penn arriva in home-video in dvd e bluray

Dopo il successo nelle sale italiane, Lucky Red e Koch Media annunciano l'edizione home-video di Una vita in fuga, l’ultimo film diretto e interpretato da Sean Penn disponibile da oggi per il mercato home-video in Italia.

Tratto da una struggente storia vera piena di umorismo, Una vita in fuga ripercorre la vita di Jennifer Vogel nell'arco di vent'anni mentre si affaccia nell'età adulta affrontando il rapporto contrastato con l'amato padre, il truffatore John Vogel. Il film esce oggi in edizione dvd e blu-ray, inoltre per Seattle Surf & Republic Records è disponibile anche la colonna sonora originale del film composta da 13 tracce, con canzoni di Cat Power, che ha collaborato in tre brani originali e in una cover, Glen Hansard, Eddie Vedder e il primo singolo estratto, “My Father’s Daughter” di Olivia Vedder. In totale, Vedder e Hansard hanno lavorato a otto nuove tracce.

Il due volte premio Oscar Sean Penn dirige e interpreta il film accanto alla figlia Dylan Penn per raccontare la storia del reale rapporto padre-figlia da cui il film prende spunto. Adattata dal libro "Flim-Flam Man: The True Story of My Father's Counterfeit Life" di Jennifer Vogel, la sceneggiatura è firmata dal drammaturgo premiato con il Tony Award Jez Butterworth e da John Henry Butterworth. Completano il cast il candidato all'Academy Award Josh Brolin, il due volte vincitore del Tony Award Norbert Leo Butz, Dale Dickey, Eddie Marsan, Bailey Noble, Hopper Jack Penn e Katheryn Winnick, oltre alla seguitissima artista musicale Jadyn Rylee nel suo primo ruolo di attrice.

Per altre novità dal mondo dell'home-video, vi segnaliamo l'uscita di The Lost City, nuovo film d'avventura della Paramount Pictures con protagonisti Sandra Bullock, Channing Tatum e Brad Pitt.