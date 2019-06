La fuga e la crescita di Simba nel nuovo spot de Il Re Leone

Un mese esatto prima dell'uscita nelle sale Il Re Leone, remake live-action del classico Disney del 1994, torna a mostrarsi ai proprio fan in un nuovo spot pubblicato su Twitter dall'account ufficiale del film.

Si tratta, in effetti, di una veloce sequela di scene che abbiamo già potuto ammirare nei trailer estesi usciti in precedenza, e che riassumono in effetti quelli che sono alcuni dei momenti chiave del film. Vediamo quindi la nascita di Simba, il celebre monito di Mufasa ("Il tempo di un re come regnante sorge e tramonta come il sole. Un giorno il sole tramonterà su di me, e sorgerà con te come nuovo re"), la fuga di Simba dopo la morte del padre, la crescita con Timon e Pumbaa, la battaglia con Scar.

Che siano cose già viste o meno, comunque, lo spot non può non suscitare ulteriore curiosità nei fan, confermando anche l'impressione di una fedeltà pressoché totale al classico del 1994. Impossibile non notare ancora una volta l'impatto della voce di James Earl Jones, doppiatore originale di Mufasa presente anche in questo remake, sulla solennità delle parole del re della savana.

Proprio sul ritorno di James Earl Jones si è recentemente espresso Jon Favreau, regista del film. Nel precedente trailer abbiamo invece potuto sentire la voce di Beyonce nel ruolo di Nala.