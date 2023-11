In fuga con Babbo Natale: guardate il divertente trailer del nuovo film Netflix

Dopo Natale a tutti i costi con Christian De Sica, la piattaforma di streaming on demand Netflix torna quest'anno con una nuova commedia natalizia, In fuga con Babbo Natale, in arrivo in esclusiva sul servizio a partire dal prossimo 15 dicembre.

Basato su “Le Père Noël” diretto da Alexandre Coffre e prodotto da QUAD, il film è prodotto da Iginio Straffi e Alessandro Usai per Colorado Film e vede nel cast Giampaolo Morelli e Ilaria Spada, insieme al piccolo Enea Indraccolo, per la regia di Volfango De Biasi con soggetto e sceneggiatura dello stesso De Biasi insieme a Fabio Bonifacci.

La storia è quella di Antonio, 7 anni e già è orfano di padre. La sera della vigilia di Natale non vuole doni, vorrebbe solo volare con la slitta di Babbo Natale fino alla stella dove vive il suo papà. Per questo, quando vede Babbo Natale scendere dal tetto di casa sua, decide di seguirlo come suo aiutante. Non sa che sotto la barba e il cappello si nasconde un ladro, che ha deciso di usare questo travestimento per rubare indisturbato. Chi fermerebbe mai Babbo Natale? Casa dopo casa, furto dopo furto, passeranno una notte speciale che non dimenticheranno mai più e che cambierà per sempre le loro vite.

