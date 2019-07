Grazie a Frozen e Star Wars IX, la Disney può superare i 10 miliardi al box office 2019

Questo week-end la Disney ha superato il proprio record al box office mondiale, ma dato che siamo ancora solo a luglio entro la fine del 2019 il numero crescerà inevitabilmente.

Nel 2016 la compagnia aveva già stabilito il record per il più alto incasso complessivo di una major in un solo anno solare, incassando $7,61 miliardi, e cifra che domenica è stata superata con il nuovo record ora fissato a $7,67 miliardi.

Il totale però già dal prossimo week-end continuerà a lievitare, fino a che tra ottobre, novembre e dicembre la Disney non porterà al cinema altri tre attesissimi progetti come Maleficent 2, Frozen 2 e Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker: grazie a queste tre potenziali mega-hit, la compagnia dovrebbe riuscire facilmente a superare l'incredibile traguardo dei 10 miliardi totali.

Anche se Episodio IX non dovesse riuscire ad avvicinare i due miliardi de Il Risveglio della Forza, è altamente improbabile che il film non incassi almeno un miliardo, col totale de Gli Ultimi Jedi ($1,3 miliardi) come traguardo minimo. Ma dato che la Disney sta vendendo il nuovo film di J.J. Abrams come "l'ultimo capitolo della saga degli Skywalker" sospettiamo che il alla fine della corsa i dati al botteghino saranno più vicini a quelli del film del 2015 che a quelli del capitolo del 2017.

Magari dei tre film Maleficent: Mistress of Evil è quello con meno probabilità di superare il miliardo, ma il primo capitolo aveva incassato quasi $800 milioni e il nuovo film, forte della presenza di Elle Fanning, Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer, potrebbe non essere da meno. Il primo Frozen poi nel 2013 il miliardo lo aveva superato eccome ($1,2 miliardi il suo totale globale) e probabilmente Frozen II, in uscita a novembre, non sarà da meno.

Voi cosa ne pensate? La Disney riuscirà nell'impresa?

