Frozen: Snoop Dogg incoraggia i fan a lasciarsi andare con Let It Go

Il rapper Snoop Dogg ha pubblicato sul suo account Instagram qualche giorno fa un video nel quale ascolta la canzone di Frozen, Let It Go, cantata da Idina Menzel. Il cantante si trova nella sua auto e mentre ascolta l'iconico brano musicale si rivolge ai propri fan, parlando del periodo di grande crisi causato dalla pandemia.

"Sono solo seduto in macchina ad ascoltare Let It Go" dichiara Snoop Dogg, per poi rivolgersi ai suoi fan, incoraggiandoli "Dimenticalo. Saremo presto fuori".

Il video ovviamente è diventato virale sul web, condiviso sui social da milioni di persone, ottenendo moltissime visualizzazioni in poche ore.

Tra le reazioni al video anche quello della voce di Let It Go, Idina Menzel:"Presto ne usciremo tutti" ha commentato la cantante.



Frozen - Il regno di ghiaccio è il 53° Classico Disney e nel 2014 si aggiudicò due premi Oscar, quale miglior film d'animazione e miglior canzone (proprio Let It Go).

Il film ha avuto anche un sequel, Frozen II - Il segreto di Arendelle, sempre diretto da Chris Buck e Jennifer Lee, che nonostante non abbia portato a casa alcuna statuetta agli Oscar si è classificato comunque come il film d'animazione con il più alto incasso di tutti i tempi.

Nel 2017 Disney entrò nell'occhio del ciclone perchè venne accusata di aver plagiato la canzone, poi diventata un successo mondiale.

