Frozen, la sconvolgente verità di Josh Gad: 'I primi test screening furono un disastro'

Anche se alla fine si è rivelato un film d'animazione amatissimo e pluri-lodato e premiato, nonché cantato e persino imitato, con un incasso complessivo di 1 miliardo e 280 milioni di dollari, Frozen inizialmente ha dovuto affrontare dei test screening davvero disastrosi, almeno stando alle parole di Josh Gad.

Fa strano dirlo di un film con il 90% di rating su Rotten Tomatoes e ormai cult dell'animazione, ma è andata così. Intervistato infatti da Couch Surfing, il doppiatore originale dell'adorabile e tenero Olaf ha avuto modo di spiegare come le prime proiezioni di prova di Frozen siano stata un vero pasticcio per Disney, rivelando:



"Non dimenticherò mai, sei o sette mesi prima dell'uscita di Frozen al cinema, quando ero con il cantautore Bobby Lopez e gli ho detto 'come sta andando il film?' e lui mi rispose 'beh, abbiamo appena terminato la proiezione di prova del film ed è stato un vero casino".



Al che Gad ha continuato dicendo di aver chiesto a Lopez se il film fosse salvabile, con il cantautore che gli rispose: "Lo spero. Adesso stiamo provando a giocare con questa nuova idea, come se avessimo bisogno di questo momento per lasciar emergere l'affetto tra le protagoniste. Quindi stiamo scrivendo e cercando di aggiungere questa canzone che si chiama Facciamo un pupazzo di neve insieme".



Quindi sì, una delle canzoni più amata di Frozen di Jennifer Lee e Chris Buck è stata aggiunta pochi mesi prima dell'uscita al cinema.