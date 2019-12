Frozen, la regista Jennifer Lee anticipa un terzo capitolo

Frozen 2: Il Segreto di Arendelle è arrivato da poco nei cinema e, dopo sei anni di attesa, ha siglato numerosi record al box office internazionale, motivo per cui la Disney potrebbe essere interessata a sviluppare un terzo capitolo.

L'attrice Kristen Bell, che nella versione originale dà la voce ad Anna, recentemente ha scherzato sul fatto che sarebbe pronta a tornare anche per degli ipotetici Frozen 3, 4 e 5, ma nelle sue parole potrebbe esserci anche un fondo di verità.

Secondo la regista e sceneggiatrice della saga Jennifer Lee, vincitrice del premio Oscar, proprio la Bell infatti potrebbe aver avuto una "buona idea" per trasformare Frozen 3 in realtà. Durante la serata di Frozen the Musical all'Hollywood Pantages Theatre, la Lee parlando con HollywoodLife ha dichiarato:

"Kristen è un'attrice così talentuosa. È stata determinante per il viaggio di Anna, e sono così orgogliosa che abbia fatto parte di questo progetto. E' stata una partner incredibile, e so che ha una buona idea per Frozen 3"

La regista però si è anche detta "sazia" di Frozen, e almeno per il momento non crede che tornerà nella saga: "Chiedetemelo fra un anno. Frozen 2 è stato molto più difficile da realizzare rispetto a Frozen, perché non avevamo idea di cosa stessimo facendo. Siamo entrati nell'ignoto, e sono contenta di averlo fatto. Posso solo immaginare come sarebbe un terzo capitolo, quanto difficile sarebbe riuscire a realizzarlo. Per questo film volevamo creare una storia con gli stessi personaggi, per metterli in nuove situazioni e farli crescere, farli cambiare. cambiassero le circostanze, facendole crescere, cambiandole, cambiando personaggi. Per riuscirci dovevamo essere ispirati e pazzi. In questo momento il serbatoio si è un po' svuotato per riuscire a fare il secondo film."

Insomma, le forze sono esaurite ma le idee a quanto pare ci sono eccome. Voi cosa ne pensate? Vedremo mai un Frozen 3? Diteci la vostra nei commenti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di Frozen 2.