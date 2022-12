Frozen, la regista del classico Disney ammette: 'Volevo uccidere Olaf!'

Subito dopo la sua uscita nelle sale, Frozen è diventato un successo internazionale per la Disney e la prima pellicola dello studio a tornare a vincere un Oscar per il miglior film d'animazione dopo che per anni la categoria era stata appannaggio della divisione Pixar. Recentemente, però, la regista del film ha ammesso di odiare tantissimo Olaf.

Jennfier Lee, direttore creativo della Walt Disney Animation e co-regista di Frozen, ha confessato che l'amato personaggio di Olaf - un coraggioso pupazzo di neve che accompagna i suoi amici umani in un viaggio per salvare la loro matriarca - è stata la prima cosa che voleva eliminare dal progetto del 2013 quando è salita a bordo. La Lee ha ricevuto il Distinguished Storyteller Award dal Los Angeles Press Club ieri sera in occasione della 15esima edizione degli Arts and Entertainment Journalism Awards, un riconoscimento consegnatole dalla voce di Olaf in persona, l'attore Josh Gad.

"Josh è Olaf", ha detto Lee, aggiungendo che non stava parlando metaforicamente. Ha spiegato di essere salita a bordo del progetto Frozen dopo che questo era già entrato in fase di sviluppo. Dopo aver visto un primo montaggio, Lee ha confessato che "il mio primo suggerimento è stato: 'Uccidete il pupazzo di neve'".

Fortunatamente, un "subdolo" animatore dello staff aveva elaborato un trattamento di sceneggiatura di tre pagine con Gad in mente, dopo aver impressionato i registi con un'apparizione televisiva a tarda notte. Lee lo trovò irresistibile e il resto come si suol dire è storia.

Frozen ha vinto due premi Oscar e ha incassato oltre 1,2 miliardi di dollari al botteghino mondiale. Nel suo discorso, in cui ha riconosciuto i colleghi del L.A. Press Club come Ryan Seacrest e il miliardario dei media Byron Allen, ha detto a Gad che non vede l'ora di vivere molte altre avventure creative insieme. "E no", ha aggiunto alla platea di giornalisti, "questo non è un annuncio".

La precisazione arriva, infatti, dopo le numerose voci su un possibile Frozen 3 in sviluppo alla Disney che però sembra molto lontano dall'essere realizzato. La stessa Jennifer Lee non ha mai escluso l'idea di realizzare un terzo capitolo. Qui, per saperne di più, trovate la nostra recensione di Frozen 2: Il Segreto di Arendelle.