Frozen, i protagonisti diventano membri degli Avengers in questo stupendo crossover

L'artista Samuel Chevé ha realizzato delle fantastiche illustrazioni immaginando i protagonisti del film d'animazione Frozen nei panni degli Avengers, i celebri supereroi del Marvel Cinematic Universe dei Marvel Studios.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo (e cliccando sul link della fonte), personaggi come Anna, Elsa e Kristoff diventano nelle mani e nell'immaginazione dell'illustratore Samuel Chavé Vedova Nera, Scarlett e Captain America, ma anche Captain Marvel, Thor e Iron Man. L'artista però non si è fermato alla Marvel, e sul suo profilo Instagram ha caricato tantissimi altri cross-over anche con DC Films o Star Wars, o altre proprietà Marvel come Spider-Man (in calce potete trovare anche una stupenda Anna nei panni di Mary Jane).

Tra i supereroi reinventati anche Gamora, Star Lord, Hela, Loki, Black Panther e Wonder Woman.

Cosa ve ne pare di queste illustrazioni? Come sempre, ditecelo nella sezione dei commenti.

Vi ricordiamo che il franchise di Frozen potrebbe tornare con un terzo capitolo, del quale però al momento non si ha ancora la certezza dell'ufficialità. Per quanto riguarda il futuro del Marvel Cinematic Universe, invece, segnaliamo l'arrivo imminente di un nuovo trailer di Black Widow, che sarà il primo film del nuovo corso noto come Fase 4 e verrà distribuito nei cinema di tutto il mondo a novembre.