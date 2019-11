Frozen II, le ultime previsioni indicano che il film finirà nella top 10 incassi del 2019

Dopo molte settimane in cui il box office ha stentato ad ingranare, la Disney pianifica un grande ritorno con Frozen II: Il Segreto di Arendelle, atteso sequel che dovrebbe siglare il più miglior weekend di apertura dall'uscita de Il Re Leone a luglio.

Rilasciato su oltre 4.300 schermi, Frozen II è proiettato verso un'apertura di $105-115 milioni di dollari, che lo renderebbe il primo film animato ad esordire oltre $100 milioni lontano dai mesi estivi (alcuni analisti ritengono possibile un'apertura fino a $130 milioni). Le aspettative per questo sequel sono alle stelle, con il primo Frozen che è diventato il Classico Disney più amato dalla generazione attuale, al pari di quello che La Bella e la Bestia e Il Re Leone rappresentarono per le classi degli anni '90.

Alcuni esperti sostengono che Frozen sia per la Disney un marchio quasi altrettanto prezioso quanto quelli Marvel o Star Wars, valendo ben oltre la bellezza dei $1,26 miliardi di dollari che il primo film ha incassato nell'inverno del 2013. Il primo film, tuttavia, mantenne una media clamorosa dopo i $93 milioni guadagnati all'esordio, continuando ad incassare $10 milioni a week-end nei week-end successivi, chiudendo con un totale domestico di $400 milioni.

E' improbabile, secondo gli analisti, che Frozen II avrà la stessa perseveranza, poiché l'uscita dell'altro blockbuster Disney, Star Wars: The Rise of Skywalker, sommata alle altre uscite di Natale di altri studios, probabilmente rallenteranno le fasi successive della sua corsa teatrale. Allo stesso tempo, gli analisti escludono un'apertura di oltre $150 milioni di dollari nonostante le prevendite da record su Atom e Fandango perché credono che il pubblico chiave di Frozen II, ovvero le famiglie, probabilmente aspetterà fino al fine settimana del Ringraziamento per vedere il film.

"I film d'animazione in estate possono essere caricati in anticipo perché non c'è nulla che trattiene le famiglie dal vederlo nel weekend di apertura", ha detto l'analista di Boxoffice Pro Shawn Robbins. "Con l'arrivo di un lungo weekend di vacanza, l'affluenza delle famiglie potrebbe essere un po' più sparsa del solito."

Indipendentemente da ciò, si prevede che Frozen II finirà la sua corsa nella top 10 del botteghino del 2019, e anche in una buona posizione. Ricordiamo che il film è ambientato tre anni dopo gli eventi del primo capitolo, con Arendelle che è minacciata da un nuovo misterioso pericolo. Anna, Elsa, Kristof, Olaf e Sven viaggiano verso l'ignoto e, nel farlo, scopriranno un segreto collegato ai genitori delle due protagoniste e alle origini dei poteri di Elsa.

Jennifer Lee e Chris Buck tornano a scrivere e dirigere dopo aver firmato il primo film, e insieme a loro anche i membri del cast originale Idina Menzel, Kristen Bell, Jonathan Groff e Josh Gad. Tra le new entry Sterling K. Brown, Evan Rachel Wood e Alfred Molina.

