Frozen II, il trailer ha superato le visualizzazioni del trailer de Il Re Leone

Le visualizzazioni di un trailer su YouTube non sono in alcun modo un indicatore di quanto quel film finirà col raccoglie al box office, però di certo aiutano a farci capire quanto un'opera sia attesa dai fan: e stando ai numeri Frozen II potrebbe battere perfino Il Re Leone.

Il trailer del nuovo film di Jennifer Lee infatti nelle scorse ore ha ufficialmente superato quello de Il Re Leone in termini di visualizzazioni su YouTube: il filmato promozionale del sequel d'animazione ha accumulato oltre 60 milioni di clic, appena superiori rispetto ai 59 milioni del remake live-action di Jon Favreau. Magra consolazione, dato che qualche settimana fa Il Re Leone ha superato Frozen al box office diventando il film d'animazione col maggior incasso nella storia del cinema.

Gran parte dell'hype suscitata da Frozen II nei fan si può riscontrare nel fatto che il pubblico ha dovuto attendere più di un lustro per questo nuovo capitolo, dato che il film originale risale all'ormai lontano 2013. Secondo la star Kristen Bell la "colpa" di questo rallentamento è da imputare alla regista, che per tutti questi anni ha lavorato affinché il sequel fosse originale e non deludesse le aspettative.

Frozen 2 arriverà nei cinema italiani a partire dal prossimo 27 novembre. Jennifer Lee e Chris Buck hanno diretto una sceneggiatura di Allison Schroeder. Nel cast vocale, oltre alla già citata Kristen Bell, anche Idina Menzel, Josh Gad, Jonathan Groff, Sterling K. Brown e Evan Rachel Wood.