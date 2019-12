Frozen II supera il miliardo, è il sesto film Disney a riuscire nell'impresa nel 2019

Dopo aver superato il traguardo senza precedenti di $10 miliardi di dollari incassati in tutto il mondo in un anno solare, in attesa di Star Wars IX la Disney da oggi ha altri motivi per festeggiare.

Frozen II: Il Segreto di Arendelle infatti ha superato ufficialmente il traguardo del miliardo di dollari, diventando il sesto film della major e l'ottavo lungometraggio in generale a riuscire in tale impresa nel corso del 2019: le altre opere sono Captain Marvel, Aladdin, Avengers: Endgame, Toy Story 4 e Il Re Leone, con Spider-Man: Far From Home e Joker a rappresentanza di Sony Pictures e Warner Bros.

Il sequel di Jennifer Lee in queste ore ha portato i suoi incassi internazionali a $666 milioni di dollari, che sommati ai $366,5 milioni incassati a livello domestico innalzano il totale a $1,033 miliardi. Da notare inoltre che il film originale impiegò un lunghissimo passaparola di 15 settimane per arrivare al miliardo, mentre al sequel sono bastati appena quattro week-end. E il numero è destinato ad aumentare, dato che in alcuni paesi - tra cui il Brasile - il film uscirà solo a gennaio.

L'attuale fine settimana è valso è al film Disney la bellezza di $74,9 milioni, di cui $58,7 milioni arrivati da 48 mercati internazionali. Il film di Chris Buck e Jennifer Lee è il terzo film di Disney Animation al superare il miliardo di dollari dopo Frozen e Zootopia, nonché il lungometraggio animato col settimo miglior incasso di tutti i tempi.

Con Star Wars IX che dovrebbe facilmente superare il miliardo, la Disney potrebbe concludere col botto il proprio 2019 da record.

Per altri approfondimenti scoprite tutti i record di Frozen 2 e recuperate la nostra recensione in anteprima.