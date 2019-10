Frozen II: ecco la soundtrack completa e il nuovo poster ufficiale del film Disney

Dopo aver sentito un assaggio di "Into the Unknown", Disney ha rivelato tutte le canzoni che comporranno la soundtrack di Frozen II - Il segreto di Arendelle.

Di seguito vi riportiamo la lista completa dei brani originali (via Collider):

“All is Found” – cantata da Evan Rachel Wood “Some Things Never Change” – cantata da Kristen Bell, Idina Menzel, Josh Gad e Jonathan Groff “Into the Unknown” – cantata da Idina Menzel (featuring Norwegian singer AURORA) “When I Am Older” – cantata da Josh Gad “Reindeer(s) are Better than People (Cont.)” – cantata da Jonathan Groff “Lost in the Woods” – cantata da Jonathan Groff “Show Yourself” – cantata da Idina Menzel and Evan Rachel Wood “The Next Right Thing” – cantata da Kristen Bell “Into the Unknown” – cantata da Panic! At The Disco (end credits) “All is Found” – cantata da Kacey Musgraves (end credits) “Lost in the Woods” – cantata da Weezer (end credits)

In calce alla notizia potete ascoltare anche degli estratti dalla "The Next Right Thing" di Anna (Kristen Bell) e dalla "When I Am Older" di Olaf (Josh Gad), insieme al nuovo poster ufficiale che mostra una Elsa più determinata che mai.

Diretto nuovamente da Jennifer Lee, il film arriverà nelle sale italiane il prossimo 27 novembre e vedrà i protagonisti intraprendere una nuova avventura oltre i confini di Arendelle. Per saperne di più vi rimandiamo al trailer di Frozen II.