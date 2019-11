Frozen II è già da record: debutta con 127 milioni nel week-end nordamericano

Si è trattato di un dominio totale al box-office del week-end per Frozen II - Il segreto di Arendelle, sequel disneyano del campione d'incassi Frozen - Il regno di ghiaccio. Il Classico ha incassato 127 milioni di dollari a livello nazionale in 4.440 sale. Un segno della crescita di popolarità del franchise, comparati coi risultati del primo film.

Frozen II pare sia pronto per risultati ancora più sorprendenti, sia in ambito nazionale che in ambito internazionale. Si tratta infatti della più grande apertura di sempre per un film targato Walt Disney Animation Studios, oltre a far registrare la più grande apertura per un film d'animazione Disney non uscito in estate e il terzo debutto di un film animato di tutti i tempi. Secondo Disney inoltre che in questo fine settimana è stato visto dal 59 % di pubblico femminile, con le famiglie che costituivano il 70% degli spettatori e gli under-11 erano il 31% totale del pubblico.



Grande impatto anche nei mercati esteri, dove Frozen II ha raccolto sinora 223,2 milioni in un totale di 37 Paesi nei quali il film è stato sinora distribuito, debuttando al primo posto di ogni nazione nella quale è stato proiettato, battendo la precedente apertura più alta per un film d'animazione, ovvero L'era glaciale 3 - L'alba dei dinosauri, con 153 milioni di dollari. Tra i territori con il maggior incasso segnaliamo la Cina, con 53 milioni, la Corea con 31,5 milioni e il Giappone 18,2 milioni. In Europa ottimi riscontri in Gran Bretagna, con 17,8 milioni d'incasso. L'ottimo debutto con le anteprime del giovedì per Frozen II aveva di fatto anticipato il grande risultato dell'intero fine settimana. D'altronde le previsioni affermavano che Frozen II entrerà nella Top 10 del 2019.

Per quanto riguarda gli altri titoli, ottimo il debutto di A Beautiful Day in a Neighborhood e 21 Bridges, rispettivamente con 13,5 milioni e 9,3 milioni al botteghino nazionale.

Brusco calo del 49% per Le Mans '66 - La grande sfida.