Frozen II porta il box office domestico 2019 della Disney oltre i $3,5 miliardi

Grazie Frozen II: Il Segreto di Arendelle, sequel dell'acclamato film d'animazione del 2013, la Disney ha superato i $3 miliardi di dollari al botteghino domestico.

E' la terza volta in assoluto a Hollywood che una major riesce in un'impresa simile, con le cifre ufficiali che tra l'altro non includono gli incassi dei film Fox o Fox Searchlight (che equivale a circa $463,9 milioni, che porterebbero il totale della Disney ben oltre i $3,5 miliardi). La Warner, secondo studio col più alto incasso del 2019 negli USA, ha incassato esattamente la metà, ovvero $1.5 miliardi.

Lo studio Burbank supererà sicuramente il record dell'anno scorso, pari a $3,09 miliardi. La Disney aveva incassato $3 miliardi per la prima volta nel 2016.

Il botteghino attualmente per Disney in Nord America (Stati Uniti/Canada) è di $2,946 miliardi, secondo i calcoli di Comscore e Deadline, che includono anche gli $8,5 milioni che Frozen 2 ha raccolto dalle anteprime della scorsa notte. Se il film dovesse guadagnare $54 milioni di dollari oggi, la Disney superare i $3 miliardi di dollari nelle scorse ore, altrimenti i festeggiamenti saranno rimandati alla giornata di domani.



Tra i fautori principali di questa scalata a livello domestico citiamo Avengers: Endgame ($858,3 milioni, che è diventato anche il secondo incasso più alto di sempre nel mercato USA), The Lion King ($543,6 milioni), Toy Story 4 ($434 milioni), Captain Marvel ($426,8 milioni), Aladdin ($355,6 milioni), Dumbo ($114,7 milioni), Maleficent: Mistress of Evil ($106,9 milioni) e Penguins ($7,7 milioni).

