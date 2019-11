Frozen II: Il Segreto di Arendelle ha una scena dopo i titoli di coda?

Frozen II: Il Segreto di Arendelle è arrivato nelle sale da un paio di giorni, e a giudicare dai numeri al box office italiano molti di voi lettori vi sarete già fiondati nelle sale, ma qualcuno sicuramente sta ancora aspettando il week-end per recuperare il sequel del film d'animazione Disney del 2013.

A quel qualcuno, che si starà chiedendo l'ormai solita domanda sulle scene post-credit, diciamo: non affrettatevi ad uscire dalla sala.

Sì, Frozen 2 ha una breve scena post-crediti alla fine del film. Durante i titoli di coda, inoltre, potrete ascoltare tre versioni alternative di alcune delle canzoni originali del film, come "Into the Unknown", "All Is Found" e "Lost in the Woods". Per evitare spoiler non riveleremo cosa accade nella scena, ma vi basti sapere che una scena effettivamente c'è, quindi a voi la decisione se rimanere seduti oppure lasciare la vostra poltroncina.

Frozen II: Il Segreto di Arendelle arriva sei anni dopo l'originale Frozen, che è stato un grande successo diventando il film d'animazione con il più alto incasso di sempre con $400 milioni in Nord America e $1,28 miliardi in totale nel mondo (è stato superato solo quest'anno da Il Re Leone di Jon Favreau). Nel cast vocale tornano Idina Menzel, Kristen Bell, Jonathan Groff e Josh Gad, mentre tra le new entry segnaliamo Evan Rachel Wood e Sterling K. Brown.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione in anteprima di Frozen II.