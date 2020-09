Frozen 2 - Il segreto di Arendelle è finalmente disponibile su Disney+

Con qualche mese di ritardo rispetto agli Stati Uniti, dove è il film è stato pubblicato in anticipo per andare incontro ai fan durante il lockdown, da oggi Frozen II - Il segreto di Arendelle è disponibile anche nel catalogo italiano di Disney+.

Diretto da Chris Buck e Jennifer Lee, già autori del primo capitolo, il sequel segue Anna ed Elsa alle prese con una nuova avventura in compagnia di Kristoff, Olaf e Sven: quando Elsa senta una voce che le mostra frammenti del suo passato, il gruppo affronta un pericoloso viaggio verso l'ignoto, attraverso le foreste incantate e i mari oscuri oltre Arendelle, alla ricerca della verità sul passato della protagonista.

58° Classico Disney secondo il canone ufficiale, Frozen 2 è attualmente è attualmente il decimo maggiore incasso della storia del box office (senza contare l'inflazione) e il primo per quanto riguarda l'animazione, visto che la Casa di Topolino considera il remake de Il Re Leone come un live-action.

Qui potete trovare la nostra recensione di Frozen II - Il Segreto di Arendelle. Per altri approfondimenti, vi ricordiamo che su Disney+ è disponibile anche Into the Unknow - Making of Frozen 2, la docuserie che esplora lo straordinario dietro le quinte della lavorazione.