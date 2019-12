Frozen II: Il Segreto di Arendelle ha superato gli incassi del primo capitolo

Adesso è ufficiale: Frozen II: Il Segreto di Arendelle è riuscito a superare il box office del primo capitolo nel mercato Nord-Americano, e secondo gli analisti il sorpasso arriverà molto presto anche a livello mondiale.

Per fare un confronto, l'originale Frozen ha guadagnato $400,7 milioni a livello nazionale nel corso della sua intera run, e alla sua sesta settimana di programmazione Frozen 2 ha superato quel numero di ben quattro milioni (ad oggi è fermo a $404 milioni).

In sei settimane, il primo film del 2013 aveva incassato $873 milioni in totale al botteghino internazionale, mentre allo stesso punto della sua run Il Segreto di Arendelle è già a $757 milioni. Nel giro dei prossimi giorni sorpasserà quel numero quel numero, aumentando il suo totale mondiale che ad oggi si attesta a $1,16 miliardi. Per un confronto, il film originale è fermo a quota $1,27 miliardi e il suo sequel, una volta effettuato il sorpasso, prenderà il 15esimo posto nella classifica mondiale dei maggiori incassi di tutti i tempi.

Il totale domestico del film, inoltre, è già sufficiente per renderlo il settimo film d'animazione con il maggior incasso di tutti i tempi, ed è probabile che passi altri classici Disney come Toy Story 3 ($415 milioni) e The Lion King ($422 milioni) prima che venga ritirato dai cinema nord-americani. E' possibile che sorpasserà anche film come l'originale Spider-Man, Iron Man 3, Captain America: Civil War e Wonder Woman, e sarà interessante vedere fino a che punto potrà arrivare.

