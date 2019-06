Frozen II - Il Segreto di Ardelle, la sinossi fa riferimento al misterioso passato di Elsa

Dopo il poster ufficiale di Frozen II - Il Segreto di Arendelle che ha anticipato l'arrivo del trailer di domani, i Walt Disney Animation Studios ci forniscono anche la sinossi ufficiale della nuova avventura di Elsa.

Ecco la sinossi (via Comicbook.com): "Perché Elsa è nata con dei poteri magici? La risposta la sta chiamando e sta minacciando il suo regno. Insieme ad Anna, Kistoff, Olaf e Sven, intraprenderà un pericoloso quando indimenticabile viaggio. In Frozen, Elsa aveva paura che i suoi poteri fossero troppo potenti per il mondo. In Frozen 2, deve sperare che lo siano abbastanza."

A sei anni dall'uscita del primo capitolo, che detiene tuttora il primato di incassi al botteghino per un film d'animazione, Elsa è pronta a tornare con una storia che questa volta la vedrà come protagonista assoluta, almeno stando alla nuova descrizione. La sinossi ha inoltre confermato quello che già era stato anticipato nei mesi scorsi, ovvero che il film esplorerà il misterioso passato di Elsa.

Il primo teaser di Frozen II - Il Segreto di Arendelle ci aveva dato un assaggio delle atmosfere che vedremo nel nuovo capitolo, compresa una palette di colori che questa volta rimanda fortemente all'autunno. Alcuni dettagli sulla trama del film probabilmente saranno rivelati domani con l'uscita del nuovo trailer.

Frozen II - Il Segreto di Arendelle debutterà nelle sale italiane il prossimo 27 novembre.