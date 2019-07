Frozen II - Il regno di Arendelle: Kristen Bell anticipa una storia più adulta

Dopo la misteriosa risposta di Jennifer Lee alla precisazione del fisico Neil deGrasse Tyson, Kristen Bell ha anticipato qualche nuovo dettaglio su Frozen II - Il segreto di Arendelle e sulle due protagoniste, Elsa e Anna.

Parlando con Comicbook.com durante il Comic-Con di San Diego, infatti, l'attrice ha lanciato qualche indizio sull'atteso sequel: "Sapete che non posso dirvi nulla, la Disney è molto riservata riguardo a queste cose. Cosa posso dirvi? Ne ho visto alcune parti, perché quando registriamo vediamo alcune cose, non l'ho visto per intero, ma ovviamente ho letto lo script. Non è un "secondo episodio di Frozen"

"E' una storia per cui abbiamo aspettato molto tempo in modo che arrivasse naturalmente ai creatori" ha proseguito Bell. "Qual è il prossimo sviluppo della vita di questi personaggi che deve essere raccontato? Non semplicemente 'Qual è la prossima storyline che possiamo raccontare?'"

Parlando invece del tono del film, l'attrice ha assicurato che Frozen II sorprenderà anche i fan che hanno visto il primo capitolo da bambini e ora sono cresciuti: "Sarà ancora adatto ai bambini e i bambini lo ameranno, ma queste ragazze sono cresciuto sono un po' cresciute. Credo che i fan originali di Forze, che prima erano bambine e ora potrebbero pensare che non faccia per loro, rimarranno piacevolmente sorpresi."

Ambientato tre anni dopo il primo capitolo, il sequel sarà diretto nuovamente da Jason Lee e arriverà nelle sale italiane il prossimo 27 novembre. Qui potete dare un'occhiata al trailer ufficiale di Frozen 2.