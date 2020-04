Frozen II domina così tanto il mercato digitale che è sia primo che nono in classifica

Frozen II - Il Segreto di Arendelle, sequel della Disney diretto da Jennifer Lee, ha superato il traguardo delle 500.000 vendite nel mercato home entertainment del Regno Unito.

Il film, che è riuscito nell'incredibile impresa di mantenere il primo posto nella classifica ufficiale della British Association for Screen Entertainment per la terza settimana consecutiva, ha aggiunto 201.000 vendite nella settimana precedente, il 78% delle quali è stato su disco, e ora ha venduto un totale di 530.300 copie.

Curiosamente, il film ha occupato sia la prima che la nona posizione, tramite la vendita di un cofanetto che lo proponeva insieme al primo film, Frozen del 2013.

Il mese scorso Frozen II ha segnalo il secondo più grande debutto digitale nel Regno Unito, con 218.700 download digitali nella sua prima settimana di vendite, numeri inferiori soltanto a quelli di Avengers: Endgame. Al secondo posto troviamo un altro sequel, Jumanji: The Next Level di Sony, che però lo ha raggiunto solo attraverso i download digitali. Il film aveva incassato 36,4 milioni di sterline ed era ancora in programmazione in alcuni schermi britannici quando il governo ha ordinato la chiusura di tutti i cinema il 20 marzo scorso a causa della diffusione del Coronavirus.

Più in basso nella classifica ci sono anche Knives Out e Bloodshot, che hanno mantenuto le loro posizioni tre e quattro per una seconda settimana, mentre Le Mans '66 è sceso alla quinta.

None