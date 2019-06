Frozen II: cos'è la creatura misteriosa apparsa nel nuovo trailer?

Oggi è finalmente arrivato il nuovo trailer di trailer di Frozen II - Il Segreto di Arendelle che, pur non rivelando ancora nulla di rilevante riguardo alla trama del film, ha mostrato per la prima volta una nuova e misteriosa creatura.

Stiamo parlando del cavallo acquatico apparso dopo la suggestiva sequenza in cui Elsa tenta di domare il mare con i suoi fantastici poteri, scena che abbiamo già visto nel dettaglio grazie al primo teaser.

Ebbene, secondo la descrizione ufficiale diffusa da Disney (via Comicbook.com), questa nuova creatura si chiama Nokk ed è descritta come "un spirito acquatico mitologico che assume la forma di un cavallo e utilizza i propri poteri per sorvegliare i segreti della foresta".

Come rivelato dalla sinossi, il sequel di Frozen sarà incentrato su un viaggio di Elsa alla scoperta dei suoi poteri e del proprio passato in compagnia di Anna, Kristoff, Olaf e Sven, ma questa volta la componente fantasy e avventurosa sembra fare da padrone all'atmosfera del film. Oltretutto dopo il freddo inverno del primo film ci troveremo di fronte ad un clima, e di conseguenza un'impostazione visiva, fortemente autunnale.

Diretto nuovamente da Jennifer Lee e Chris Buck, Frozen II: Il Segreto di Arendelle debutterà nei cinema italiani il prossimo 27 novembre. Qui potete trovare anche il bellissimo poster ufficiale di Frozen II.