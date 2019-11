Frozen II batterà il record del Giorno del Ringraziamento negli Stati Uniti

Stando alle prime stime degli analisti, Frozen 2: Il Segreto di Arendelle della Disney infrangerà il record per la Festa del Ringraziamento nel week-end lungo su cinque giorni puntando ad un incasso di ben $140 milioni di dollari.

Il sequel animato di Jennifer Lee supererà senza fatica l'attuale primato di $109,9 milioni, stabilito da The Hunger Games: Catching Fire nel 2013 durante lo stesso periodo di festa con week-end da cinque giorni.

Frozen 2, che ha aperto il 22 novembre, dovrebbe superare i $300 milioni nel solo mercato nord-americano entro la fine della settimana, superando a destra le previsioni comprese tra i $100 milioni e i $120 milioni per le vacanze del Ringraziamento.

Il film arriva sei anni dopo l'originale Frozen, che è stato un grande successo diventando il film d'animazione con il più alto incasso di sempre con $400 milioni in Nord America e $1,28 miliardi in totale nel mondo (è stato superato solo quest'anno da Il Re Leone di Jon Favreau). Nel cast vocale tornano Idina Menzel, Kristen Bell, Jonathan Groff e Josh Gad, mentre tra le new entry segnaliamo Evan Rachel Wood e Sterling K. Brown.

Per altri dati commerciali, Knives Out di Rian Johnson ha incassato $3,7 milioni dalle anteprime e dovrebbe mostrare una forte trazione con le stime iniziali che parlano di un week-end su cinque giorni da $40 milioni di dollari di incasso. Il cast comprende Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Christopher Plummer e Toni Collette.

Se volete, recuperate anche la nostra recensione in anteprima di Frozen II. Il film è attualmente in programmazione nei cinema italiani, nei quali è partito con ottimi incassi.