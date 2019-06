Frozen II sarà ambientato tre anni dopo il primo capitolo, ecco il nuovo fantastico poster

Mentre ha presentato al Festival di Annecy la prima clip di Frozen II - Il segreto di Arendelle che vi abbiamo descritto in precedenza, Becky Breese e Marlon West, rispettivamente capo animatore e supervisore agli effetti speciali del film, hanno rivelato quando sarà ambientato l'atteso sequel.

Secondo quanto riportato da The Hollywood Report, infatti, i due hanno confermato che Frozen II - Il Segreto di Arendelle avrà luogo tre anni dopo gli eventi del primo capitolo e che sarà "un'evoluzione e un'espansione della storia di Frozen".

Inoltre la Disney ha da poco pubblicato (via Comicbook.com) anche un nuovo suggestivo poster internazionale del film che ribadisce ancora una volta la rinnovata estetica del film, che questa volta punterà molto su colori prevalentemente autunnali. Potete trovare il poster in calce alla notizia.

Il recente trailer di Frozen II - Il Segreto di Arendelle e la sinossi ufficiale del film hanno confermato che questo nuovo capitolo esplorerà il misterioso passato di Elsa, che in questa nuova avventura sarà costretta a controllare i suoi straordinari poteri per contrastare qualche entità che ancora non conosciamo, ma che immaginiamo essere molto potente.

Cosa vi aspettate dal nuovo film targato Walt Disney Animation Studios? Diteci la vostra, come sempre, nello spazio riservato ai commenti.