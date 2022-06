Frozen, Idina Menzel dice sì al sequel: 'Anche a 80 anni'

Con Frozen Disney ha decisamente fatto centro: il film uscito nel 2013 fu un successo clamoroso, bissato (almeno per quanto riguarda il box-office, un po' meno per quanto concerne i critici) dal sequel uscito in sala nel 2019. Possibile, dunque, che la produzione non sia già al lavoro su un terzo capitolo?

Dopo aver visto i fan apprezzare Frozen 2 durante la pandemia, in effetti, Disney si è dedicata ad altri progetti, mettendo momentaneamente in congelatore (pun intended) il proseguo della saga: i protagonisti di Frozen sono però pronti a tornare appena dovesse arrivare la convocazione, come dimostrano le parole di un'entusiasta Idina Menzel.

"Spero che Frozen 3 sia in lavorazione, ma non ne so nulla. In ogni caso potrei anche avere 80 anni per interpretare una bionda animata che ha tipo 15 anni (e che ha delle braccia fantastiche, a proposito, è una cosa che amo di lei" sono state le parole di Menzel, che in entrambi i capitoli della saga ha dato voce alla protagonista Elsa.

Insomma, fan e addetti ai lavori sono qui seduti nell'attesa che Disney batta un colpo: suona piuttosto difficile, comunque, che la House of Mouse possa decidere di non sfruttare ulteriormente il successo della saga! Qui, per saperne di più, trovate la nostra recensione di Frozen 2: Il Segreto di Arendelle.