Frozen: I produttori di Once Upon A Snowman spiegano le origini del cortometraggio

Durante una conferenza stampa per il prossimo cortometraggio animato Frozen: Once Upon a Snowman, Trent Correy e Dan Abraham, insieme al capo dell'animazione Disney Becky Bresee e al consulente creativo Peter Del Vecho, hanno parlato delle origini del corto e di come ognuno ne ha fatto parte.

Raramente la Disney ritorna sui suoi personaggi ma, visto lo strepitoso successo di Olaf ha deciso di dedicargli un cortometraggio in cui viene spiegato come questo simpatico pupazzo di neve abbia preso vita. Come ha spiegato Del Vecho, "Sono sicuro che [tutti] possono attestare che quando fai questi film, conosci questi personaggi molto bene. Diventa una famiglia. É molto raro che possa essere trovata la storia giusta per andare avanti ma, Correy e Abraham sono stati in gradi di farlo".

Correy ha invece spiegato di aver ritrovato vecchi schizzi e storyboard che sarebbero stati perfetti per raccontare le origini di Olaf e che quando è stato stilato un accordo con Disney+, si è presentata la giusta occasione.

Bresee fa parte della Disney Animation da quando ha lavorato a Dinosaurs. Faceva anche parte del team di animazione per il primo Frozen, servendo come supervisore animatore per Anna prima di diventare il capo dell'animazione in Frozen II e in merito a questa incredibile storia ha detto: "Beh, quando ho iniziato il primo Frozen, ero davvero coinvolto nella favola. Ho sempre amato le fiabe, la Disney, l'arte e tutto il resto. Frozen non è la classica storia, si tratta di un profondo legame tra sorelle".

Su Olaf ha poi aggiunto: "Olaf è un riflesso dell'amore tra queste due sorelle. È un personaggio così meraviglioso. Come ha detto [Del Vecho], non capita spesso di rivisitare i personaggi. E così quando è uscito Frozen II, abbiamo pensato, 'Sì! Dobbiamo fare ancora qualcosa con loro'. E poi per continuare con questa storia che è molto speciale abbiamo scelto di parlare di Olaf che è il collante di tutto".

Nelle scorse ore Disney+ ha rilasciato il trailer di Frozen: Once Upon a Snowman. Vi ricordiamo inoltre che è da poco disponibile su Disney+ anche Frozen 2.