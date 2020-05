Frozen, Elsa è innamorata di Jack Frost? Ecco spiegata la stramba teoria

Una folle teoria dei fan di Frozen suggerisce che Elsa sia in realtà innamorata di Jack Frost. L'ipotesi circola online ormai da anni, ma fino ad oggi non sono state ancora fornite prove sufficientemente forti a suo sostegno.

La maggior parte dei film Disney ruota attorno al personaggio principale che trova alla fine il suo unico vero amore. Ciò è accaduto per Anna, ma non per Elsa. Per questo motivo, la sua vita amorosa è al centro alcune teorie da parte dei fan. Alcuni dicono che Elsa sia la prima principessa apertamente gay altri invece, che sia innamorata di Jack Frost.

Sulla carta, Jack Frost e Elsa sarebbero perfetti insieme: hanno un aspetto molto simile ed entrambi hanno poteri basati sul ghiaccio. Il web è disseminato di video e fan fiction che raccontano la loro storia d'amore, dagli albori del loro primo incontro fino al matrimonio e ai figli. Tuttavia, la relazione tra Jack Frost ed Elsa rimarrà probabilmente un grande desiderio inesaudito.

Ci sono due grandi ostacoli che si frappongono ad una loro relazione in un prossimo film. Prima di tutto, il personaggio di Jack Frost è di proprietà di Dreamworks, mentre Elsa è di proprietà di Disney. Due diversi studi rendono altamente improbabile un crossover. In secondo luogo, anche se la Disney scegliesse di aggirare il problema dei diritti, usando una versione diversa di Jack Frost per garantire una relazione ad Elsa, si inimicherebbe una buona parte del pubblico. Elsa infatti è un simbolo di sorellanza e responsabilizzazione femminile.

Frozen si è concentrato principalmente su due alternativi tipi d'amore che non sono in genere evidenziate nei film Disney. Il primo è l'amore fraterno, quello tra Anna ed Elsa. Il secondo è il viaggio di Elsa verso l'amore per se stessa. Gettare la regina tra le braccia di un uomo, potrebbe smentire tutto questo processo di crescita personale.

Voi cosa ne pensate? Elsa troverà l'amore in un ipotetico terzo film? Intanto date un'occhiata alla nostra recensione di Frozen - Il Regno di ghiaccio e alla nostra recensione di Frozen 2 - Il segreto di Arendelle.