Frozen, su Disney+ torna Olaf: ecco il trailer di Once Upon a Snowman

In attesa dell'uscita prevista per questa settimana sul servizio di streaming on demand Disney+, lo spin-off di Frozen intitolato Once Upon a Snowman si mostra con un trailer ufficiale che potete gustarvi all'interno dell'articolo!

Il cortometraggio animato sarà presentato in anteprima il 23 ottobre, esclusivamente su Disney+. Racconterà le origini del popolare personaggio del franchise di Frozen, con l'attore Josh Gad che torna per doppiare ancora una volta la voce al pupazzo di neve animato, la cui missione questa volta è scoprire da dove viene.

Once Upon a Snowman è realizzato nello stesso stile di animazione dei primi due film della saga e dovrebbe, e sarà ambientato prima dell'incontro con Anna, Kristoff e Sven nella foresta. Probabilmente non sarà l'ultima volta che i fan vedranno una nuova avventura di Olaf su Disney+, dato che Once Upon a Snowman è già il secondo film dedicato a Olaf: in precedenza infatti era già arrivato Olaf's Frozen Adventure, e ancora prima c'era già stato un corto dedicato alla saga intitolato Frozen Fever.

Once Upon a Snowman è diretto da Trent Correy (supervisore all'animazione di Olaf in Frozen 2) e Dan Abraham, veterano story artist dello studio che ha contribuito alla realizzazione della sequenza musicale "When I Am Older" di Olaf in Frozen 2.

Ricordiamo che su Disney+ è già disponibile Frozen 2: ecco la nostra recensione del film.