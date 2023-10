Frozen, Disney prepara il remake live-action? Indiscrezioni clamorose

Mentre i fan aspettano di conoscere i primi dettagli sulla trama di Frozen 3, il noto portale The DisInsider ha anticipato il possibile annuncio di un remake live-action del primo film della glaciale saga di Anna ed Elsa.

Il portale, in un articolo dedicato a tutti i remake live-action Disney in arrivo o comunque in varie fasi di sviluppo, cita espressamente il remake live-action di Frozen, inserendolo nella lista dei progetti attualmente nelle prime fasi di sviluppo, insieme ai precedentemente rivelati remake live-action La principessa e il ranocchio e Rapunzel: sebbene The DisInsider noti che in precedenza ci siano comunque state tantissime indiscrezioni sui nomi scelti dalla Disney per questi progetti (ad esempio si è parlato già di Florence Pugh in pole position per Rapunzel), le fonti del sito avrebbero confermato che al momento non c'è assolutamente nulla di concreto, dato che tutti i titoli citati sono ancora troppo agli albori del loro sviluppo.

Se il pensiero di un remake live-action di Frozen vi disturba, perché pensate che la data d'uscita del film originale (2013) è ancora troppo vicina al nostro presente, vi ricordiamo che il remake live-action di Oceania è stato annunciato ufficialmente, con Dwayne Johnson che tornerà nei panni del personaggio che aveva doppiato nella versione originale del film: e Oceania è uscito nel 2016, ben tre anni dopo il successo di Frozen.

Staremo a vedere come si evolverà la situazione, rimanete con noi.