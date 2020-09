Frozen, Disney Plus racconterà le origini di Olaf: ecco tutti i dettagli!

Se non vedete l'ora di saperne di più su Frozen 3, sappiate che per addolcire l'attesa è in arrivo su Disney+ un nuovo corto incentrato su Olaf.

Il simpatico pupazzo di neve è sempre stato una parte fondamentale della produzione Disney, capace di far divertire grandi e piccini, per questo è stato scelto come protagonista assoluto per Once Upon a Snowman (C'era una volta un pupazzo di neve).

"È un'idea che ha iniziato a prendere forma quando lavoravo come animatore sul primo Frozen. Dan Abrahm ed io siamo molto grati ed emozionati per la possibilità di dirigere questo corto e di lavorare con i nostri incredibili colleghi ai Walt Disney Animation Studios", ha dichiarato il regista Trent Correy.

La trama si concentrerà sulle origini di Olaf, su come ha preso vita e sui suoi primi passi alla ricerca di un'identità nei pressi delle montagne nevose fuori da Arendelle. Per quanto riguarda la versione in lingua originale tornerà ovviamente Josh Gadd come doppiatore.

Di seguito potete dare uno sguardo alla locandina ufficiale, sulla quale sono presenti un Olaf privo del suo naso-carota e la data di uscita: il 23 ottobre 2020. Vi ricordiamo che su Disney+ è disponibile anche una docuserie su Frozen 2. Per saperne di più sul secondo capitolo vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Frozen 2.