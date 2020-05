Frozen, la Disney a lavoro su un live-action de La Regina delle Nevi!

Stando a quanto riferito in queste ore, la Disney starebbe sviluppando un nuovo adattamento live-action di una fiaba classica, questa volta ispirato da La Regina delle Nevi di Hans Christian Andersen, grande ispirazione per Frozen.

Secondo The DisInsider la House of Mouse è nelle prime fasi del processo di sviluppo, e sebbene i dettagli relativi al casting e alla trama rimangono scarsi, il film dovrebbe essere pensato per un'uscita nei cinema: finora la notizia non è ancora ufficiale, ma è stato riferito che Kristin Burr sarà uno dei produttori.

La Regina delle Nevi di Andersen fu pubblicato per la prima volta il 21 dicembre 1844 in New Fairy Tales: è una delle storie più lunghe di Anderson, ed è divisa in sette parti; non sarà il primo adattamento della storia per Disney, dato che sia Frozen che Frozen 2 si sono vagamente basati sulla storia, anche se i cambiamenti apportati sono stati sostanziali. I due film hanno incassato un totale di $2,5 miliardi, dei quali $1,4 miliardi sono arrivati dal secondo capitolo, che è diventato il film d'animazione con il più alto incasso di tutti i tempi.

Inoltre la rete televisiva ABC ha utilizzato alcuni personaggi della fiaba di Andersen per la serie Once Upon a Time durante la quarta stagione, con Elizabeth Mitchell che ha interpretato la Regina delle Nevi, la zia di Anna e Elsa di Frozen.

Ricordiamo che Disney è a lavoro anche sui live-action di Atlantis: The Lost Empire ed Hercules.