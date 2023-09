Frozen compie 10 anni! Disney festeggia Anna ed Elsa con un trailer dedicato

Con grande gioia per i fan della saga, il canale YouTube di Disney ha appena pubblicato un video per festeggiare i 10 anni di Frozen! Tra scene dei film, riprese dei fan, immagini direttamente da Disneyland e merchandising vario, non esisteva modo migliore per omaggiarla.

"Ecco un momento in cui i fan di Frozen non possono fare a meno di sciogliersi" scrive Disney come descrizione della clip. "Grazie per aver reso così magici gli ultimi 10 anni, da quando Frozen è uscito al cinema! Preparati a festeggiare con noi il decimo anniversario di Frozen".

Il primo capitolo della saga (Frozen - Il regno di ghiaccio, pubblicato appunto nel 2013) racconta la storia di Arendelle, un regno situato su un fiordo scandinavo. Lì seguiamo il percorso di Elsa e della sorella Anna, che si immergono nello scenario invernale per intraprendere un lungo viaggio fatto di sorprese, prove di coraggio e grandi scoperte su se stesse. Se non l'avete ancora letta, ecco la recensione di Frozen - Il regno di ghiaccio.

La pellicola ha incassato la mostruosa cifra di un miliardo e duecentottanta milioni di dollari, diventando il diciannovesimo incasso maggiore nella storia del cinema; ma anche la critica non è da meno, come dimostra il 90% di recensioni positive su Rotten Tomatoes. Similmente, il secondo capitolo (Il segreto di Arendelle, 2019) ha ottenuto un riconoscimento ancor più grande, nonostante una storia probabilmente non all'altezza della precedente.

Che dire sull'eventuale sequel? Frozen 3 è praticamente ufficiale, nonostante la Disney preferisca mantenere il riserbo... Nell'attesa di ulteriori dettagli, siamo ben contenti di rivivere le magiche atmosfere grazie al video celebrativo!