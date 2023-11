Frozen, clamoroso: Disney annuncia anche Frozen 4, nuovo capitolo della saga

Proprio in questi minuti, il CEO della Disney Bob Iger ha confermato che Frozen 4 è in lavorazione, con il nuovo capitolo della saga che si aggiunge al già confermato Frozen 3.

Iger ha sganciato la bomba poco fa durante la nuova puntata di Good Morning America in collegamento da Disneyland di Hong Kong: “Frozen 3 è in lavorazione”, ha detto il ceo della Disney durante l’intervista, “e potrebbe esserci anche Frozen 4 in lavorazione. Al momento non ho molto da dire su quei film, ma posso confermare che Jenn Lee, che ha creato la saga di Frozen, sia l’originale Frozen che il sequel Frozen 2, sta lavorando duramente con il suo team alla Disney Animation non su una ma in realtà su due storie”.

Subito dopo la cerimonia di apertura del nuovo “World of Frozen” di Disneyland a Hong Kong, Iger ha dichiarato: “Da anni nei nostri Parchi Disney creiamo questi grandi mondi coinvolgenti. Essenzialmente, sono l'incarnazione fisica di alcune delle più grandi storie che abbiamo raccontato... E, naturalmente, essendo Frozen uno dei nostri franchise più preziosi, un film di grande successo, penso che sia giusto costruire in questi parchi anche il mondo di Frozen. È semplicemente un posto fantastico che permette alle persone di immergersi nella storia di Frozen e di interagire con tutti i grandi personaggi dei film."

Ricordiamo che, secondo le indiscrezioni, la Disney starebbe pensando anche ad un remake live-action di Frozen. Tra l'altro la saga, grazie al solo Frozen 3, si stava già preparando a fare la storia dei Classici Disney, che a questo punto sarà riscritta due volte dal prossimo Frozen 4.

Vi terremo aggiornati su tutte le novità in arrivo.