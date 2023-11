Frozen 4, parla la direttrice creativa di Disney:'Non c'è molto da dire'

Settimana scorsa è stata annunciata la produzione di Frozen 4. Una necessità nata dal materiale a disposizione per Frozen 3, bisognoso di maggior spazio e per questo motivo inserito in un vero e proprio quarto capitolo della saga disneyana con a capo la direttrice creativa Jennifer Lee, che ha rilasciato alcune dichiarazioni.

"Non c'è molto da dire, solo quello che abbiamo già condiviso, cioè che il team sta lavorando sodo, siamo profondamente entusiasti della storia a cui stiamo dando forma insieme, ed è così epica che potrebbe non rientrare in un solo film" ha dichiarato Lee.



In un'intervista, prima dell'apertura del parco a tema a Disneyland Hong Kong, Jennifer Lee ha dichiarato:"Credo che la storia d'amore familiare tra queste due sorelle sia l'idea che l'amore vince sulla paura. Recentemente, ho visitato World of Frozen, ed è impressionante. Sei un cittadino di Arendelle appena entri in quella terra".



In realtà, Bob Iger aveva già accennato alla produzione di Frozen 4:"Frozen 3 è in lavorazione e potrebbe anche esserci Frozen 4 in lavorazione. Ma non ho molto da dire su quei film in questo momento" ha ammesso il CEO Disney.

"Ma Jen Lee che ha creato Frozen l'originale e Frozen 2 sta lavorando duramente con il suo team alla Disney Animation non su una in realtà ma su due storie".



Frozen 2 ha incassato 1,45 miliardi di dollari al box-office globale nel 2019. La canzone Into the Unknown è stata nominata come miglior canzone ai premi Oscar 2020 mentre il primo film vinse l'Oscar come miglior film d'animazione e miglior canzone.