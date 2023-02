Frozen 3, Zootropolis e Toy Story: arrivano i sequel della Disney!

Se vi dicessimo che Frozen, Zootropia e Toy Story stanno (ri)tornando? Ci credereste? No? Fatelo, perché è così, e a confermarlo è proprio il CEO della Disney in persona.

Il CEO della Walt Disney Corporation, Bob Iger, ha rivelato durante il Q1 2023 della compagnia che: "Oggi sono molto felice di annunciare che stiamo lavorando sui sequel dei nostri franchise più popolari, 'Toy Story', 'Frozen' e 'Zootropolis'. A breve condivideremo più informazioni su tali produzioni, ma questo è un grande esempio sul nostro lavoro, che è senza rivali".

Il settore animazione della Disney non si ferma mai, e continuerà a sfornare altri film dei tre franchise iconici che hanno stregato generazioni intere, bambini e non. Recentemente il mondo ha assistito allo spinoff di Toy Story, con Lightyear che però è stato criticato dallo stesso regista originale della saga. L'attore che dava voce al personaggio di Buzz in Toy Story aveva replicato dicendo che: "Questo è un team completamente nuovo che non ha davvero nulla a che fare con i primi film". Nello spinoff, è inoltre stato Chris Evans a dare la voce al protagonista.

