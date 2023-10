Frozen 3, quale sarà la trama del film Disney?

Quale sarà la trama di Frozen 3? Il nuovo film dei Walt Disney Animation Studios è attualmente in lavorazione, ma che cosa sappiamo sulla storia che verrà raccontata?

Per farla breve, assolutamente nulla: per quanto Frozen 3 sia attualmente in lavorazione, lo sviluppo del titolo procede dietro porte totalmente blindate e finora Jennifer Lee, regista e sceneggiatrice dei primi due capitoli della saga divenuta nel frattempo direttrice creativa di tutti i Walt Disney Animation Studios, non ha rivelato alcun dettaglio sulla trama di Frozen 3. Si prevede comunque che la storia del film continuerà le avventure di Anna, Elsa, Olaf e tutti i personaggi principali del regno incantato di Arendelle, sebbene al momento non è dato sapere in che modo lo farà, quali personaggi torneranno o quali nuovi eroi (o cattivi) il pubblico è destinato ad incontrare.

Quel che è certo è che, quando uscirà, Frozen 3 farà la storia della Disney rendendo quella di Frozen la prima trilogia in assoluto realizzata dai Walt Disney Animation Studios: molto raramente la casa di produzione dedicata ai Classici di animazione Disney ha realizzato dei sequel per i suoi 62 Classici Disney usciti tra il 1937 e il 2023, dato che in tutti questi anni gli unici sequel animati ufficiali distribuiti al cinema sono Bianca e Bernie nella Terra dei Canguri (1990, il primo sequel in assoluto realizzato dalla Disney per il grande schermo), Fantasia 2000 (1999), Winnie the Pooh (2011), Ralph Spacca Internet (2018, sequel di Ralph Spaccatutto) e Frozen II (2019, sequel di Frozen). Escludendo dunque i titoli Pixar (che non contano come Classici Disney) e non contando i sequel direct to video (che, anche qui, non vanno conteggiati tra i Classici ufficiali), Frozen III sarà il primo terzo capitolo di sempre.

