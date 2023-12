Frozen 3, il produttore anticipa una storia 'fantastica' per il sequel

Disney ha annunciato anche Frozen 4. E a proposito dei futuri sequel della saga, ha parlato il produttore di Frozen 3.

Il produttore Peter Del Vecho ha recentemente rilasciato delle dichiarazioni a The Direct, sottolineando la decisione delle loro intenzioni e che, se il film viene realizzato, è perché “c’è una storia da raccontare”:

“Ascoltate, facciamo sequel solo se crediamo che ci sia abbastanza storia da raccontare. Ci stanno lavorando (il team di Frozen 3) durante lo sviluppo, io sono concentrato su 'Wish'. Ma è eccitante quello a cui stanno lavorando. Vi dirò che tutto ciò che si legge in giro, non è stato detto da noi. Quindi sono solo congetture, ma sono fiducioso, il film sarà fantastico.”

Le dichiarazioni si aggiungono a quelle di Jennifer Lee, regista dei primi due capitoli della saga, che potrebbe tornare alla regia per un ulteriore film: “Beh, quello che so per certo è che sicuramente prima o poi tornerà a fare cinema. Sto invecchiando, ma non sono ancora vecchia! Ad oggi ho diretto soltanto i due film di Frozen, e Wish è la cosa a cui ho lavorato più intensamente da allora […] Ma sì, prima o poi farò un altro film da regista, penso che prenderò una decisione quando sarà il momento."

Non resta quindi che attendere novità sul sequel di una delle saghe più famose e redditizie di Disney. Ma Frozen 3 e 4 racconteranno un'unica storia divisa in due parti?