Frozen 3 è praticamente ufficiale, ma Disney mantiene il riserbo: parla Jennifer Lee

Frozen 3 è sempre più vicino, e la regista della saga Jennifer Lee, promossa a direttrice creativa dei Walt Disney Animation Studios proprio grazie al successo planetario dei primi due capitoli, è tornata a parlare nel corso di una nuova intervista promozionale.

Parlando con ComicBook in occasione dell'uscita del nuovo trailer di Wish, il 62esimo Classico Disney in uscita il 21 dicembre prossimo in Italia giusto in tempo per le ultime celebrazioni dei 100 anni della Disney, Jennifer Lee ha confermato che non sarà lei a dirigere Frozen 3, ma allo stesso tempo ha anticipato che la saga di Elsa è destinata a continuare. Sebbene non abbia condiviso alcun dettaglio sulla trama del prossimo film, Jennifer Lee si è detta molto entusiasta di ciò che arriverà in futuro: "L'unica cosa che posso dire al momento è che Bob Iger ha annunciato che ci sarà altro in arrivo dal mondo di Frozen. E posso anche anticipare che ciò a cui stiamo lavorando mi rende molto, molto, molto entusiasta. Questo è tutto quello che posso dire per adesso."

Ricordiamo che Frozen 2 è ancora il film diretto da una donna di maggior successo di sempre, e resiste di una ventina di milioni di dollari davanti a Barbie di Greta Gerwig nella classifica dei migliori incassi della storia del cinema: Frozen II ha incassato 1,453 miliardi di dollari al botteghino mondiale contro un budget di 150 milioni di dollari, e chiaramente per la Disney sarebbe folle rinunciare ad un franchise così popolare. Secondo alcuni, addirittura, Frozen 3 potrebbe porre le basi per un'ulteriore espansione del franchise, magari con una serie tv per Disney+ o addirittura un futuro remake live-action, visto il recente annuncio del remake live-action di Oceania.

