Frozen 3: perché il nuovo film sequel farà la storia della Disney?

Frozen 3 è ufficialmente in lavorazione in casa Disney, ma anche se la creatrice della saga Jennifer Lee continua a mantenere il riserbo sui dettagli relativi alla storia, i fan duri e puri dei Walt Disney Animation Studios sanno già che Frozen 3 farà la storia della Disney.

Come mai? Semplice: dopo Frozen e Frozen 2, con l'uscita del terzo capitolo quella di Frozen diventerebbe la prima trilogia cinematografica di sempre per Disney Animation, casa di produzione del mondo animato della Disney che tra l'altro è rinomata per aver realizzato molto raramente dei sequel per i suoi 62 Classici Disney usciti tra il 1937 e il 2023: escludendo Frozen 3, che non ha ancora una data d'uscita, gli unici altri sequel animati di Disney prodotti da Walt Disney Animation Studios e distribuiti al cinema sono Bianca e Bernie nella Terra dei Canguri (1990, il primo sequel in assoluto realizzato dalla Disney per il grande schermo), Fantasia 2000 (1999), Winnie the Pooh (2011), Ralph Spacca Internet (2018, sequel di Ralph Spaccatutto) e Frozen II (2019, sequel di Frozen).

A meno che i Walt Disney Animation Studios non stiano segretamente sviluppando un non ancora annunciato terzo film di Ralph Spaccatutto con l’intenzione di farlo uscire nei cinema prima di Frozen 3, allora la saga di Elsa e Anna diventerà la prima vera trilogia animata della Disney. Questo perché, ovviamente, i tanti altri sequel Classici film d'animazione della Disney come La Sirenetta, Cenerentola, Aladdin e Il re leone, sono stati prodotti da Disneytoon Studios e distribuiti esclusivamente per il mercato home-video.

