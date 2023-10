Frozen 3, Jennifer Lee è semplicemente 'sbalordita' da ciò che ha visto finora

Frozen 3 è ormai realtà ma in attesa di capire quando Disney sarà pronta a rivelare qualcosa in più sull'attesissimo progetto, la regista dei primi due film della saga Jennifer Lee continua a stuzzicare gli appassionati.

Come riportato da Deadline, infatti, Jennifer Lee - che ha scritto e co-diretto Frozen (2013) e Frozen II (2019) e che da allora è stata promossa a direttrice creativa dei Walt Disney Animation Studios - ha parlato di Frozen 3 durante una recente apparizione al London Film Festival, durante la quale anche se non ha rivelato molto sul prossimo trequel, mantenendo il segreto in merito a dettagli specifici come il ritorno di vecchi personaggi o lo stato di produzione del film, ha confessato di essere rimasta "sbalordita" dal lavoro svolto finora su Frozen 3.

"Tutto quello che dirò è che la settimana scorsa mi hanno concesso del tempo per lavorare con il team creativo. E sono semplicemente sbalordita", ha detto. "Sono così emozionata. Non so ancora cosa farò personalmente per il film. Forse non farò nulla" ha anticipato l'autrice, ammettendo che potrebbe affidare la regia a qualcun altro e limitarsi a supervisionare la realizzazione del progetto. Al momento, infatti, non è ancora chiaro chi dirigerà Frozen 3.

Ricordiamo che Frozen 3 è stato annunciato a febbraio 2023 quando, durante la conferenza sugli utili del primo trimestre della società, il CEO della Disney Bob Iger ha dichiarato che il terzo capitolo della saga era entrato in fase di sviluppo, insieme a Tim Story 5 e al nuovo Zootropolis.