Frozen 3, Jennifer Lee è pronta a tornare: 'Prima o poi dirigerò un altro film'

Mentre continuano le voci su un possibile remake live-action di Frozen, l'attesa dei fan è rivolta all'annuncio di Frozen 3, nuovo capitolo della saga animata Disney che però attualmente non ha ancora un regista ufficiale.

Nel corso di una nuova intervista concessa a ComicBook in vista dell'uscita del nuovo Classico Disney Wish nelle sale americane (dal 22 novembre prossimo, mentre in Italia arriverà del 21 dicembre), la regista Jennifer Lee ha di fornito qualche dettaglio in più sullo status di Frozen 3: la Lee, sceneggiatrice e produttrice di Wish, ha creato, co-scritto e co-diretto sia Frozen che Frozen II: Il segreto di Arendelle, ma da allora - anche grazie al successo planetario ottenuto dalla sua creazione - è stata promossa a direttrice creativa di tutti i Walt Disney Animation Studios, e non ha ancora avuto modo di concentrarsi sullo sviluppo di un film in particolare - come potrebbe essere Frozen 3 - a causa dei suoi numerosi impegni.

Fortunatamente per i fan, però, sembra per Frozen 3 potrebbe fare un'eccezione e tornare al suo vecchio lavoro: "Beh, quello che so per certo è che sicuramente prima o poi tornerà a fare cinema", ha spiegato. "Sto invecchiando, ma non sono ancora vecchia! Ad oggi ho diretto soltanto i due film di Frozen, e Wish è la cosa a cui ho lavorato più intensamente da allora. In questo momento mi sto divertendo tantissimo a collaborare con la nuova generazione di registi, questo nuovo compito mi dà l'opportunità di lavorare a tanti film contemporaneamente. Ma sì, prima o poi farò un altro film da regista, penso che prenderò una decisione quando sarà il momento."

Nel corso della sua carriera, lo ricordiamo, Jennifer Lee ha anche scritto la sceneggiatura di Ralph Spaccatutto e sviluppato il soggetto di Zootropolis.