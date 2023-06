Frozen 3, chi sarà a dirigere il terzo capitolo del Franchise?

Il franchise d'animazione con protagoniste le sorelle Elsa ed Anna rappresenta ormai da anni una delle punte di diamante all'interno del mondo Disney. Questo successo è logicamente aumentato con l'uscita del secondo capitolo, adesso però sembra certo anche l'arrivo di Frozen 3.

Sebbene però i piani per il suddetto film siano ormai certi dallo scorso febbraio, la questione è un'altra, ossia il fatto che probabilmente non sarà Jennifer Lee a dirigere questo Frozen 3.

Durante un'intervista a The Wrap infatti, la produttrice ha rivelato che è a conoscenza di alcune importanti informazioni riguardanti il nuovo film, che però tuttavia non può ancora divulgare.

"Non posso dire dove stiamo andando con la storia. Noi dobbiamo seguire gli artisti che ci lavorano, quindi la destinazione del franchise non dipende da me, ma vi posso assicurare che se ne stanno occupando persone straordinarie".

I primi due capitoli della saga hanno generato dei veri e propri successi al botteghino, e di sicuro il merito è anche della stessa Jennifer Lee, tuttavia lei non sembra intenzionata a tornare dietro la macchina da presa, al momento.

"Mi piacerebbe tornare a dirigere, non sono ancora così vecchia per mollare. Ho fatto l'ultimo film ma credo sia il momento di lasciare spazio alla creatività del mio successore, quando vorrò tornare lo saprò".

Sembra quindi che a continuare la saga dovrà pensarci qualcun altro, ma ciò non significa che ci aspetti una delusione.

Nell'attesa di saperne di più ecco la nostra recensione di Frozen 2. Sapevate in oltre, che sono in arrivo anche i sequel di Zootropolis e Toy Story?