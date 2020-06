Frozen 3, ci sarà un terzo capitolo? Ne parlano gli autori

Dopo lo straordinario successo anche del secondo capitolo ufficiale del franchise, parliamo di Frozen II: Il segreto di Arendelle, non sarebbe poi tanto sorprendente se un domani arrivasse un terzo capitolo, ma al momento pare che alla Disney vogliano prendersi tutto il tempo necessario per dedicarvisi.

Dopo le dichiarazioni di Josh Gad su Frozen 3, infatti, ci ha pensato anche il regista Marc Smith. Secondo quest'ultimo, purtroppo, i fan dovranno aspettare parecchio prima dell'arrivo di un terzo capitolo del franchise d'animazione. Il regista ha infatti concesso un'intervista a Collider in cui spiega proprio che al momento la Disney non è al lavoro su un Frozen 3: "Ancora non ci sono state discussioni al riguardo. Penso che il pubblico sia ancora molto legato a Frozen 2 per pensare subito a un continuo oltre quel film".

I fan ricorderanno che ci fu una certa sorpresa quando venne annunciato Frozen 2 dopo che il primo film ebbe tutto quel successo, e pensiamo possa succedere qualcosa di simile, la stessa attesa per il terzo film.

Nella stessa intervista, Smith ha parlato di ciò che lo rende più fiero dell'uscita di Frozen 2: "La cosa che mi gratifica di più nella vita è stato andare a Disneyland oppure quando ad Halloween vedi tutti quei bambini vestiti con i costumi dei nostri personaggi, perché significa che abbiamo instaurato un collegamento con loro in modo che diventa importante per te. E quando è ricco di significato per loro non c'è niente di meglio per un artista. Per chiunque immagino, e io mi sento proprio così".

La Disney è effettivamente alle prese con nuovi progetti strettamente legati al franchise: il primo sarà un live-action sulla Regina delle Nevi, cui il personaggio di Elsa è ispirato, mentre il secondo sarà la docu-serie Into the Unknown: Making Frozen 2, con cui esploreremo i segreti dell'iperrealistica caratterizzazione in 2D dei personaggi, uscito venerdì scorso su Disney+.