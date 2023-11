Frozen 3 e 4: i nuovi film racconteranno un'unica storia divisa in due parti?

Nelle scorse settimane Disney ha annunciato a sorpresa Frozen 4 mentre il riserbo dietro il quale è nascosto il prossimo Frozen 3 è ancora ai massimi livelli: e se si trattasse dello stesso film diviso in due parti?

È ciò che i fan della saga hanno dedotto da una recente intervista promozionale rilasciata da Jennifer Lee, co-regista e sceneggiatrice di Frozen e Frozen 2 e oggi direttrice creative dei Walt Disney Animation Studios. Parlando dei prossimi capitoli Frozen 3 e Frozen 4, infatti, la regista ha dichiarato: "Credo che tanto la storia di amore familiare tra le due sorelle protagoniste, quanto l'idea dell'amore che vince la paura, siano stati gli ingredienti magici che hanno portato al successo planetario della saga. Recentemente ho visitato World of Frozen ed è impressionante. Praticamente diventi un cittadino di Arendelle, è come visitare fisicamente il mondo immaginario dei film. Per i sequel in arrivo, posso solo dire che siamo profondamente entusiasti della storia che stiamo costruendo, che anticipo che sarà così epica che potrebbe non rientrare in un solo film".

La frase di Jennifer Lee ha attirato l'attenzione dei fan della saga, ed effettivamente sembrerebbe indicare una via molto precisa per i nuovi sequel di Frozen: possibile che, anche in questo caso, dopo i vari Dune, Mission: Impossible - Dead Reckoning e Rebel Moon, anche il nuovo capitolo di Frozen sarà suddiviso in due parti? Staremo a vedere.

Nel frattempo, non è ancora chiaro se sarà ancora Jennifer Lee a dirigere i nuovi film di Frozen.