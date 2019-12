Frozen 2 ha già superato i 700 milioni al box office mondiale

Dopo aver dominato gli incassati del Giorno del Ringraziamento, Frozen II - Il Segreto di Arendelle prosegue la sua straordinaria corsa al botteghino con un secondo weekend da record.

Grazie agli $85,2 milioni ottenuti negli Stati Uniti (un calo del -34,5%, il secondo più basso per un film di questa portata dopo Shrek 2) e i $164 milioni incassati nel resto del mondo, il sequel targato Disney ha ora raggiunto quota $739 milioni al box office mondiale.

Questo risultato è frutto dei debutti record avvenuti in Russia, Australia e Italia. Il film si sta comportando bene anche in Asia: in paesi come l'Indonesia e nelle Filippine è destinato a diventare la pellicola animata con il più alto incasso di sempre.

Di questo passo Frozen 2 diventerà presto il sesto film della Casa di Topolino a superare il miliardo di dollari al botteghino globale dopo Aladdin, Toy Story 4, Captain Marvel, Il Re Leone e il film-record Avengers: Endgame. Fanno parte di questo speciale club del miliardo anche Spider-Man: Far From Home e Joker, quest'ultimo diventato di recente il cinecomic più redditizio di tutti i tempi.

Per altri approfondimenti potete leggere la nostra recensione di Frozen 2. A voi è piaciuto il sequel? Fatecelo sapere nei commenti.