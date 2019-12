Frozen 2 supera l'Immorale e torna in testa al box office italiano

Dopo aver firmato il miglior esordio degli ultimi cinque anni per un film italiano, L'Immortale di e con Marco D'Amore ha lasciato il primo posto del botteghino italiano a Frozen II - Il Segreto di Arendelle.

Il sequel del classico Disney ha infatti incassato 518.382 euro per un totale di 83.226 spettatori, contro i 504.643 euro (72.724 spettatori) ottenuti dallo spin-off di Gomorra, che comunque prosegue nella sua ottima performance al Box Office.

Seguono al terzo e quarto posto, ma molto a distanza, Cena con delitto - Knives Out (174.061 euro) e Un giorno di pioggia a New York (126.884 euro). Potete trovare la classifica completa di venerdì 7 dicembre pubblicata da Cinetel in calce alla notizia: come potete notare è ancora presente Parasite, l'acclamato film di Bong Joon-Ho premiato con la Palma d'Oro a Cannes 2019.

Stando a Forbes, Frozen 2 dovrebbe concludere il weekend con un incasso globale oltre i 900 milioni di dollari. Entro breve, dunque, la pellicola animata si unirà tra gli altri a Joker, Avengers: Endgame e Spider-Man: Far From Home nello speciale club dei film che hanno superato il miliardo nel corso del 2019.

Per altri approfondimenti leggete la nostra recensione di Frozen 2 e la recensione de L'Immorale.