Frozen 2 sigla il secondo maggior debutto di sempre per il mercato digitale UK

Con i cinema chiusi e le famiglie rintanate in casa per via della quarantena di Coronavirus, Frozen 2 ha registrato il secondo maggior debutto nel mercato home entertainment per la Gran Bretagna, siglando ben 218.700 download digitali nella sua prima settimana.

Il sequel di Jennifer Lee è arrivato direttamente al secondo posto della classifica all-time, la cui vetta è dominata (indovinate) sempre da Disney con Avengers: Endgame, che stabilì l'attuale record di 335.400 download digitali in una settimana nell'agosto 2019, secondo la Official Charts Company.

La forte performance del film, la cui uscita home-video è stata anticipata di tre mesi, è dovuta sicuramente alla chiusura di tutti i cinema del Regno Unito, nel tentativo di rallentare la diffusione del coronavirus, ma anche dal fatto che il film della Disney Animation non è presente nel catalogo di Disney+ dal giorno del lancio, avvenuto ieri martedì' 24 in contemporanea con quello italiano.

Qui sotto vi proponiamo la top ten della settimana, che includendo anche i titoli 20th Century Fox è comandata per metà da titolo Disney:

Frozen 2 (Disney) Le Mans 66 (20th Century Fox) Last Christmas (Universal Pictures) Downton Abbey: The Movie (Universal Pictures) Midway (Lionsgate) Knives Out (Lionsgate) Terminator: Dark Fate (20th Century Fox) Joker (Warner Home Video) Maleficent: Mistress Of Evil (Disney) Il Re Leone (Disney)

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di Frozen 2.