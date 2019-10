Frozen 2: il sequel della Disney aprirà sopra i $100 milioni di dollari al botteghino

Disney si prepara a lanciare sul mercato quella che potrebbe essere l'ennesima hit del 2019, ovvero Frozen 2, attesissimo sequel dell'acclamato film d'animazione del 2013 diretto ancora una volta da Jennifer Lee.

La major insegue il record assoluto dei $10 miliardi incassati in un anno solare, e i primi dati di tracciamento per il film d'animazione fanno ben sperare: Frozen 2 dovrebbe infatti debuttare oltre i $100 milioni di dollari, numeri mai registrati prima d'ora per un film d'animazione fuori dalla stagione estiva in un week-end di tre giorni.

Il primo teaser del film ha registrato il record per il più alto numero di visualizzazioni per il filmato promozionale di un film d'animazione (116,4 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo nelle sue prime 24 ore, superando i 113,6 milioni de Gli Incredibili 2), e se il primo Frozen beneficiò di un'apertura su 5 giorni grazie alla Festa del Ringraziamento (siglando un record per il debutto di un film d'animazione con $93,5 milioni), Frozen 2 si ripeterà, debuttando negli Stati Uniti nello stesso fine settimana.

Il primo film, lo ricordiamo, vinse ben due Oscar, uno come miglior film d'animazione e un altro per la miglior canzone originale (Let it go). Si tratta di una delle rare volte in cui la Disney ha puntato su un sequel ufficiale, al contrario della Pixar: il primo che viene è Bianca e Bernie nella Terra dei Canguri, del 1990, ventinovesimo classico Disney e sequel de Le Avventure di Bianca e Bernie (1977).

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al trailer di Frozen 2 e a quattro nuovi poster.