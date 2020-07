Frozen 2, la scena preferita del regista del documentario è quella che non vedrete mai

CinemaBlend ha avuto recentemente l'occasione di parlare del documentario Into the Unknow con Megan Harding, regista del progetto, chiedendole se ci fosse stato un momento che avrebbe voluto inserire nel documentario ma per cui semplicemente non ha trovato un posto adatto, ricevendo un'interessante risposta.

La Harding ha rivelato: "In verità sì. C'è una scena che è la mia preferita, in particolare, e che ho provato infinite volte a far entrare nella versione definitiva del documentario. Si tratta di una scena con Mike Giaimo, che è lo scenografo, a casa sua, a Silverlake. È un grande appassionato di design, tanto che nella scena stava tagliando le siepi del giardino... con la forma degli alberi di Frozen. E abbiamo fatto questa intervista con lui mentre potava le siepi e parlava della sua passione, della sua dedizione e delle tendenze specifiche simili a un disturbo ossessivo compulsivo delle persone che lavorano in Dinsey. Ed è stato semplicemente bellissimo perché parlava davvero dell'attenzione ai dettagli che si vedono sullo schermo".



Into the Unknown segue il team creativo mentre affronta tutto l'ultimo anno di produzione, prima del grande debutto . "È probabilmente il momento più difficile della produzione, quando sei ad un anno dall'uscita, tutto il lavoro svolto prende forma in un'opera incredibile", dice il regista Chris Buck.

La docuserie è composta da sei episodi della durata di circa 40 minuti l'uno che raccontano tutto l'immenso lavoro di creazione di Frozen 2, mettendo in risalto le figure che solitamente seno poco note e che hanno permesso la nascita di un successo storico. Frozen 2, è il secondo film con maggiore incasso del 2019, secondo solo ad Avengers: Endgame.

Sarebbe veramente bello poter vedere altri lavori del genere che raccontano la nascita dei film di animazione più amati. Nella speranza di avere presto notizie ufficiali sulla data d'uscita del sequel su Disney+, vi lasciamo alla nostra recensione di Frozen 2: Il segreto di Arendelle.